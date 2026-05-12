Denuncian a alcalde de Pachuca por presuntas amenazas a empleados para obtener "likes" en redes

El alcalde de Pachuca, Jorge Reyes, se encuentra en medio de la polémica luego de que en redes sociales se difundiera un audio en el que presuntamente ordena a personal del ayuntamiento compartir y dar difusión a sus publicaciones en redes sociales, bajo la advertencia de posibles consecuencias laborales.

La grabación, atribuida al edil y difundida por Político MX y el periodista Irving Pineda, muestra supuestas instrucciones dirigidas a trabajadores municipales para que participen activamente en la promoción digital de los contenidos del presidente municipal.

Audio revela advertencias de Jorge Reyes a personal del ayuntamiento

En el audio se escucha a una voz, presuntamente del alcalde, señalar que se ha detectado a empleados que no están cumpliendo con la indicación de difundir publicaciones, lo que, según expresa, ha reducido el alcance de sus mensajes en redes sociales. También menciona la entrega de reportes semanales para verificar quiénes sí están compartiendo el contenido.

De acuerdo con el material difundido, el mensaje incluye advertencias en las que se indica que quienes no cumplan con estas acciones "se les dará las gracias", en referencia a posibles bajas laborales.

Controversia en Pachuca: Jorge Reyes y la promoción en redes sociales

Otra parte del audio hace referencia a la necesidad de contabilizar el número de trabajadores y su interacción en redes sociales, sugiriendo que las publicaciones deberían reflejar el número total de empleados del ayuntamiento como interacciones o compartidos.

Jorge Reyes, alcalde de Pachuca por el partido Morena, encabeza la administración municipal para el periodo 2024-2027. Es licenciado en Administración y ha ocupado cargos en la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, además de haber participado como coordinador de campaña de Julio Menchaca, actual gobernador de Hidalgo.

Hasta el momento, no se ha informado una postura oficial del alcalde respecto a la difusión del audio ni sobre las acusaciones en su contra.