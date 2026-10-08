Entra en vigor la reforma que limita la doble nacionalidad para candidaturas

La reforma constitucional que establece nuevas condiciones sobre la doble nacionalidad para quienes busquen determinados cargos públicos entró en vigor este jueves 8 de octubre, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La modificación no elimina ni restringe la posibilidad de que la población mexicana tenga doble nacionalidad. El cambio está dirigido específicamente a quienes pretendan competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma constitucional publicada el 8 de octubre establece nuevas condiciones sobre la doble nacionalidad.

A partir de esta reforma, los aspirantes a dichos cargos deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana. En caso de tener también la nacionalidad de otro país, tendrán que renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

Aspirantes a la presidencia y gobernaturas deben contar solo con nacionalidad mexicana.

La disposición deriva de los cambios realizados a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

Los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución fueron modificados para esta disposición.