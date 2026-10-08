Ronald Johnson y Claudia Sheinbaum dialogan sobre cooperación empresarial

# Sheinbaum se reunirá con empresarios y Ronald Johnson tras polémica en Querétaro

Ciudad de México. – La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostendrá una reunión con representantes de la comunidad empresarial de México y Estados Unidos, encuentro al que también acudirá el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

La reunión está programada para realizarse en Palacio Nacional alrededor del mediodía y contará con la participación de empresarios mexicanos con inversiones en Estados Unidos, así como de compañías estadounidenses que tienen operaciones o capital en México.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el encuentro tiene un carácter principalmente empresarial y aclaró que la presencia de Johnson obedece a que acompañará a representantes de la iniciativa privada de Estados Unidos.

Polémica por academia policial

Sheinbaum cuestionó que el proyecto relacionado con capacitación en materia de seguridad avanzara sin la participación de las instancias federales correspondientes.

La presidenta señaló que los gobiernos estatales deben seguir los canales institucionales cuando se trata de esquemas de cooperación internacional en materia de seguridad, particularmente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y, cuando corresponda, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

La mandataria sostuvo que el Gobierno de México no está en contra de la cooperación con Estados Unidos, pero insistió en que esta debe realizarse respetando la soberanía nacional y los procedimientos establecidos por la legislación mexicana.

Buscan mantener cooperación bilateral

A pesar de las diferencias surgidas por el proyecto en Querétaro, Sheinbaum ha reiterado que México pretende mantener una relación de cooperación con Estados Unidos.

La presidenta ha señalado que la coordinación en materia de seguridad debe basarse en principios como el respeto a la soberanía, la confianza mutua y la coordinación sin subordinación.

En paralelo, la relación económica entre ambos países continúa como uno de los principales temas de la agenda bilateral. La reunión con empresarios permitirá abordar asuntos relacionados con inversiones, producción, infraestructura y fortalecimiento de las cadenas comerciales de América del Norte.

De esta manera, el encuentro de este jueves representa un nuevo espacio de diálogo entre el Gobierno de México, empresarios de ambos países y representantes de Estados Unidos, en un contexto marcado por recientes diferencias en materia de cooperación y seguridad.

La reunión está planteada como un encuentro empresarial y no como una reunión bilateral formal entre Sheinbaum y Ronald Johnson, aunque la presencia del embajador le añade un componente diplomático al encuentro.