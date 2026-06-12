Claudia Sheinbaum celebra triunfo de la Selección Mexicana en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este viernes el triunfo de la Selección Mexicana de futbol en el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, y aseguró que aquellos sectores o analistas que desconfiaban del potencial del país y de su representativo nacional volvieron a equivocarse.

Durante su conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria federal externó su satisfacción por el resultado deportivo obtenido en la cancha del Estadio Azteca, donde el conjunto local venció a su similar de Sudáfrica, marcando un arranque positivo para la justa internacional coorganizada junto a Estados Unidos y Canadá.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió felicitaciones a los jugadores y al cuerpo técnico tras el triunfo en el partido inaugural.

Sheinbaum Pardo aprovechó el espacio ante los medios de comunicación para enviar una felicitación directa a los jugadores, al cuerpo técnico dirigido por Javier Aguirre y a la afición que respaldó al equipo en el Coloso de Santa Úrsula, resaltando el valor de la confianza en las capacidades nacionales.

"Felicidades a la Selección Mexicana por este gran triunfo en el partido inaugural. Como siempre lo hemos dicho: el que apuesta en contra de México, le va mal", afirmó de manera categórica la presidenta de la República. "Ayer quedó demostrado no solo el talento de nuestros deportistas, sino también la enorme capacidad de organización y la calidez de nuestro pueblo ante los ojos de todo el mundo".

El evento se desarrolló sin incidentes, con un saldo blanco gracias a la coordinación de las fuerzas de seguridad.

Más allá del marcador en el terreno de juego, la jefa del Ejecutivo federal destacó que el magno evento se desarrolló bajo un marco de completa tranquilidad y orden civil. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Gabinete de Seguridad, el operativo interinstitucional desplegado en la capital del país concluyó con saldo blanco.

La mandataria subrayó que la coordinación entre las fuerzas de seguridad federales, las autoridades de la Ciudad de México y los organizadores del torneo internacional funcionó de manera óptima, garantizando que tanto la ceremonia de apertura como el desalojo del estadio e inmediaciones se realizaran sin contratiempos.

Sheinbaum destacó la capacidad de organización de México para albergar eventos internacionales como la Copa del Mundo.

Sheinbaum concluyó puntualizando que este inicio exitoso afianza la imagen de México como una sede segura, eficiente y altamente competitiva, preparada para albergar los siguientes compromisos del calendario mundialista bajo un ambiente de paz y celebración familiar.