Comienza juicio político contra Samuel García en Nuevo León

MONTERREY, México — La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó este viernes dar inicio formal a un procedimiento de juicio político en contra del gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda. Al mandatario estatal se le acusa por presuntos actos de corrupción y de participar en un esquema de triangulación de recursos públicos que involucra una cifra cercana a los mil millones de pesos.

La resolución se tomó durante el desarrollo de una sesión extraordinaria en la que el expediente fue avalado con seis votos a favor por parte de legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y una diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mientras que los representantes de Movimiento Ciudadano votaron en contra.

Detalles del juicio político contra Samuel García

De acuerdo con el documento de la denuncia, presentado formalmente el pasado 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, el titular del Ejecutivo de Nuevo León habría estado relacionado de forma directa con operaciones financieras irregulares dirigidas a empresas que presuntamente se encuentran vinculadas con él.

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente Flores, aclaró ante los medios de comunicación que este proceso representa un expediente totalmente nuevo, independiente de otras resoluciones previas dictadas por organismos electorales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a violaciones constitucionales por la no publicación de leyes y decretos.

"Hoy simplemente se inicia un juicio político nuevo. Hay que recordar que la Sala Superior Electoral ya determinó que Samuel es un delincuente electoral y que nosotros debemos poner una sanción que la Corte ya determinó. Esto es un nuevo juicio político que se hace a petición en carácter de ciudadano de la dirigente estatal de Morena", manifestó De la Fuente Flores tras concluir la mesa de trabajo legislativa.

Causas de la denuncia presentada por Morena

El trámite del caso inició formalmente el pasado 10 de junio en la Comisión Permanente y fue turnado con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción, instancia que sesionó este viernes a las 11:30 horas. Los trabajos legislativos continuaron a pesar de registrar la ausencia por motivos de salud y compromisos previos de tres de sus integrantes pertenecientes a las bancadas de Morena y el Partido Verde.

Tras la aprobación de este dictamen inicial, el Congreso del Estado notificará formalmente al gobernador Samuel García Sepúlveda para que rinda su declaración correspondiente dentro de un plazo estipulado de 15 días hábiles. El mandatario tendrá la facultad legal de responder a las acusaciones por escrito, comparecer de forma presencial o hacerlo a través de un abogado o representante jurídico, fijándose el próximo 23 de junio como fecha estimada para recibir su contestación oficial.

Plazos y procedimientos del juicio político en Nuevo León

Para que el juicio político progrese hacia una resolución definitiva de procedencia, el marco constitucional de Nuevo León establece que se requerirá el voto a favor de una mayoría calificada en el Pleno del Congreso, equivalente a un mínimo de 28 de los 42 diputados locales, votación que la oposición legislativa estima alcanzar en un periodo extraordinario de sesiones proyectado para el próximo mes de agosto.