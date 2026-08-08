E.E.U.U. reanuda parcialmente inspecciones al aguacate de Michoacán

Estados Unidos retomará de manera parcial las labores de inspección fitosanitaria en Michoacán a partir de este sábado 8 de agosto, lo que permitirá reactivar el envío de aguacate mexicano hacia ese país después de varios días de suspensión.

La pausa en las inspecciones ocurrió luego de una alerta de seguridad relacionada con amenazas contra funcionarios estadounidenses que realizaban estas labores en la entidad.

Ante esta situación, el Gobierno de México reforzó la seguridad en Michoacán con el despliegue de mil 557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Los efectivos fueron destinados a la vigilancia de centros de empaque, vías de comunicación y puntos de inspección sanitaria.

Acciones de la autoridad

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que el reinicio de las actividades será gradual y contempla inicialmente los municipios de Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, además del corredor ubicado entre Morelia y Pátzcuaro.

La reanudación también permitirá avanzar con más de mil toneladas de aguacate que permanecían pendientes de exportación, de acuerdo con Luis Javier de la Rocha, director de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

Detalles confirmados

Johnson indicó que las autoridades de ambos países mantendrán un trabajo conjunto para establecer las condiciones que permitan recuperar completamente las inspecciones. Mientras tanto, Estados Unidos continuará evaluando el proceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los gobiernos mexicano y estadounidense buscarán una alternativa para mantener las revisiones de calidad del aguacate.

Entre las opciones planteadas está que las inspecciones continúen a cargo de los funcionarios estadounidenses o que puedan ser realizadas por personal de la Secretaría de Agricultura.

En las conversaciones participarán autoridades de Seguridad, Agricultura, Relaciones Exteriores y Hacienda, con el objetivo de definir las condiciones para mantener las labores de inspección y avanzar hacia su recuperación total.