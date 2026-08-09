Fortalece Coahuila la protección ambiental

SALTILLO, COAHUILA.- Coahuila se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la plantación de pinos piñoneros en 2.5 hectáreas del ejido Chapula, en Saltillo, como parte de un proyecto de intervención forestal que contempla 150 hectáreas.

La jornada se realizó con la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, brigadistas y sociedad civil, y forma parte de una iniciativa nacional que se desarrolla simultáneamente en las 32 entidades del país, con la meta de plantar al menos 6 millones de árboles.

“En Coahuila nos sumamos a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la plantación de pinos piñoneros en el ejido Chapula de Saltillo. En equipo los tres órdenes de gobierno, seguimos trabajando para proteger nuestros bosques y recursos naturales, y así juntos construir un Coahuila más sustentable para las próximas generaciones”, señaló el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La Jornada Nacional de Reforestación 2026 busca plantar 6 millones de árboles en todo el país.

En representación del mandatario estatal, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, participó en las actividades realizadas en el ejido Chapula, acompañado por el director del Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Carro Toledo.

Durante la jornada se plantaron ejemplares de pino piñonero (Pinus cembroides) como parte de las acciones para fortalecer la restauración y conservación de los ecosistemas forestales de Coahuila.

La actividad se desarrolló en el marco del Programa de Restauración Forestal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con la participación de alrededor de 350 personas, entre autoridades federales, estatales y municipales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, brigadistas, personal de Protección Civil, servidoras y servidores públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Los pinos fueron plantados en una superficie de 2.5 hectáreas, dentro de un proyecto de intervención forestal que contempla una superficie total de 150 hectáreas. El objetivo es contribuir gradualmente a la recuperación de la cobertura vegetal, la conservación de los suelos y el fortalecimiento de los ecosistemas de la región.

Más de 350 voluntarios participaron en la reforestación en el ejido Chapula, Saltillo.

Como parte de la jornada nacional, Coahuila también participó en la transmisión encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participaron los 32 estados del país, para refrendar la importancia de unir esfuerzos en la protección y recuperación de los recursos naturales.

Pimentel González señaló que para Coahuila es fundamental impulsar acciones para recuperar y fortalecer los bosques y áreas verdes, proteger las cuencas hidrológicas, reducir riesgos ambientales y mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

“Nos reúne el propósito común de recuperar y fortalecer nuestros bosques y nuestras áreas verdes, proteger las cuencas hidrológicas, reducir los riesgos y mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses”, señaló.

El secretario de Gobierno destacó la voluntad del gobernador Manolo Jiménez Salinas de mantener una colaboración permanente con los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, con el objetivo de sumar capacidades y alcanzar mejores resultados en favor del territorio.

“La magnitud de los retos ambientales exige que trabajemos unidos. Por eso, hoy reafirmamos la voluntad de sumar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. Juntos podemos multiplicar capacidades y alcanzar mejores resultados en favor del territorio que habitamos”, expresó.

Pimentel González indicó que el Gobierno de Coahuila asume su responsabilidad como facilitador y articulador de estos esfuerzos mediante la coordinación, la asistencia técnica y la aportación de recursos, para que las acciones de reforestación se traduzcan en resultados sostenibles.

Asimismo, destacó la participación de más de 350 voluntarios y voluntarias en las labores de reforestación y reconoció el compromiso y la disposición de las instituciones y personas involucradas.

Subrayó que la participación ciudadana y la colaboración institucional permiten fortalecer las acciones de protección ambiental y avanzar en la construcción de un Coahuila más sustentable.

Como parte de las actividades, también se realizó la Toma de Protesta de los Defensores del Medio Ambiente, quienes asumieron el compromiso de proteger y dar seguimiento a los árboles plantados, contribuir a la restauración de los suelos, preservar la biodiversidad y promover una cultura de sustentabilidad.

Por su parte, Abraham Carro Toledo resaltó la participación de Coahuila en la Jornada Nacional de Reforestación, cuyo objetivo es sembrar al menos 6 millones de árboles en los 32 estados del país.

A nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la suma de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y señaló que la iniciativa representa una oportunidad para encontrar coincidencias, trabajar en unidad y fortalecer el compromiso con el medio ambiente.

“Es la hora del medio ambiente y para esa hora nunca es tarde encontrar coincidencias y poner por encima de las distintas agendas un punto común que tiene que ver con sumar para la construcción del Coahuila y del México que todas y todos queremos, y eso se hace a través de la unidad”, expresó.

El Gobierno de Coahuila refrendó su compromiso con la protección del medio ambiente y la restauración de sus ecosistemas mediante el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad.