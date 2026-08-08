Familias de normalistas de Ayotzinapa buscan justicia en audiencia clave

Representantes de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acudieron a la audiencia inicial de formulación de imputación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien fue detenido y trasladado al penal de Almoloya.

Isidoro Vicario, abogado de las familias, informó que los representantes asistieron en calidad de asesores jurídicos después de recibir la notificación sobre la detención del exfuncionario la noche del jueves.

El abogado consideró positiva la captura de Aguirre Rivero, quien es señalado de haber ordenado la destrucción de videos registrados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala durante los hechos en los que fueron atacados los estudiantes.

¿Qué buscan los familiares de los normalistas?

Vicario explicó que la pérdida de esas grabaciones resulta relevante para las familias, debido a que las cámaras pudieron haber registrado información sobre lo ocurrido con un grupo de estudiantes que viajaba en el autobús Estrella de Oro número 1531 y que fue bajado en esa zona.

El representante legal recordó que una de las principales exigencias de los familiares ha sido que las investigaciones alcancen a todas las autoridades que pudieran estar involucradas, tanto municipales y estatales como federales.

Sin embargo, señaló que las detenciones deben traducirse en información útil para conocer el paradero de los 43 normalistas, pues algunos de los acusados han recurrido a su derecho a guardar silencio.

Expectativas entre los padres y madres

De acuerdo con Vicario, cada nueva detención genera expectativa entre los padres y madres, quienes esperan conocer qué información pueden aportar los detenidos sobre el destino de los jóvenes.

Las familias piden ampliar las líneas de investigación. El abogado también insistió en que las investigaciones no deben concentrarse exclusivamente en funcionarios estatales o municipales.

La postura de las familias, explicó, es que deben continuar otras líneas de investigación, particularmente aquellas relacionadas con autoridades federales, entre ellas el Ejército Mexicano.

Para los padres y madres de los normalistas, el objetivo continúa siendo obtener información que permita esclarecer lo ocurrido y conocer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.