SEP cambia la selección de escoltas escolares y deja atrás el criterio de calificaciones

La tradicional selección de las escoltas escolares tendrá una modificación en los planteles educativos de la Ciudad de México a partir del ciclo escolar 2026-2027. La Secretaría de Educación Pública (SEP) actualizó la Guía Operativa para cambiar el mecanismo mediante el cual se determina qué alumnos formarán parte de la escolta de cada generación.

Hasta ahora, la elección estaba vinculada principalmente con los mejores promedios académicos de cada escuela. Con la nueva disposición, ese criterio será sustituido por un sistema de rotación.

De acuerdo con la autoridad educativa, el objetivo es ampliar la participación de los estudiantes en una actividad cívica que tradicionalmente había quedado reservada para quienes obtenían las calificaciones más altas.

Opiniones divididas sobre la modificación

La modificación ya genera distintas posturas entre integrantes de la comunidad educativa. Algunos padres de familia consideran que el nuevo mecanismo puede beneficiar a estudiantes con menor rendimiento académico, al ofrecerles la posibilidad de participar en los honores a la bandera.

Desde esta perspectiva, la rotación permitiría que más alumnos tengan acceso a una actividad que anteriormente dependía de alcanzar determinados resultados escolares.

Sin embargo, otros padres consideran que eliminar el desempeño académico como requisito puede representar la pérdida de un incentivo que durante años estuvo relacionado con el esfuerzo y las buenas calificaciones.

La nueva dinámica entrará en el próximo ciclo escolar

El cambio quedó establecido mediante una actualización de la Guía Operativa realizada por indicación de la Autoridad Educativa Federal.

Con esta modificación, la selección de los integrantes de las escoltas dejará de depender de la elección de los alumnos con los promedios más elevados y pasará a un esquema de rotación.

La aplicación concreta de esta medida mantiene a padres e instituciones académicas atentos a la manera en que será implementada en las escuelas de la capital durante el ciclo 2026-2027.