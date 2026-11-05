Clara Luz Flores denuncia a Samuel García y Adrián de la Garza en Nuevo León

La coordinadora de Movimiento Regeneración Nacional en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, acudió a la Fiscalía General de la República para interponer denuncias penales por presuntos actos de corrupción, delincuencia organizada y desvío de recursos públicos contra el gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, así como contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos. La dirigente política aseveró que ambas administraciones representan esquemas similares de irregularidades operadas desde las estructuras del poder público.

La primera querella fue presentada formalmente en contra del mandatario estatal, incluyendo en los señalamientos a integrantes de su núcleo familiar como su padre y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú. De acuerdo con lo expuesto en el recurso legal, se acusa la presunta comisión de delitos de peculado, cohecho, tráfico de influencias, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto que superaría los mil millones de pesos mediante esquemas de triangulación financiera.

Denuncias contra Adrián de la Garza

La segunda denuncia abarca al alcalde regio Adrián de la Garza Santos y a la excontralora municipal Jovita Morín Flores, a quienes se les imputan responsabilidades por delincuencia organizada y presunto uso indebido de atribuciones. Flores Carrales sostuvo ante los medios que los gobernantes investigados incurren en las mismas prácticas sistemáticas de opacidad, compitiendo por innovar en la justificación del mal uso del erario estatal y municipal.

En su pronunciamiento, la representante de Morena solicitó formalmente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de rastrear el origen y destino de los fondos denunciados. La política enfatizó que los cargos de elección popular no constituyen licencias para estructurar negocios personales ni para convertir el erario en patrimonio familiar.

Impacto en la fiscalización de recursos

La acción jurídica busca que las instancias federales auditen a profundidad las transferencias y contrataciones de las administraciones involucradas para deslindar las responsabilidades penales correspondientes. Hasta el momento, los señalamientos han reactivado el debate sobre la fiscalización de los recursos públicos en el estado de Nuevo León y el seguimiento de los esquemas financieros por parte de las autoridades competentes.