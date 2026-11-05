Detienen a Alejandro Duarte Jáquez en Parral por narcóticos y munición

CHIHUAHUA — Alejandro Duarte Jáquez, hermano del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, fue detenido en la ciudad de Parral en posesión de narcóticos y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La captura fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación sobre la calle República de Haití, en la colonia Américas, mientras el sospechoso circulaba a bordo de una camioneta Toyota FJ Cruiser. Durante la inspección, las autoridades aseguraron tres envoltorios con cocaína, una cajetilla con 11 cigarros de marihuana y 11 cartuchos útiles calibre .45. Asimismo, se decomisaron cuatro mil 500 pesos en efectivo, 13 dólares y un dispositivo telefónico.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua puso a Duarte Jáquez a disposición del Ministerio Público bajo cargos en flagrancia por la comisión de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcóticos, así como por la portación ilegal de munición de uso reservado para el Ejército Mexicano.

Detalles de la detención

El arresto ocurre de forma paralela al proceso penal que enfrenta su hermano, el exmandatario priista César Duarte, quien permanece privado de la libertad en el penal del Altiplano por acusaciones federales de lavado de dinero, además de carpetas de investigación por peculado y asociación delictuosa.