Detienen a 'El Gigan', presunto líder criminal vinculado al CJNG,

CIUDAD DE MÉXICO — Luis Humberto N, alias El Gigan, presunto líder de la organización criminal Los Gigan vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en el Estado de México tras una serie de 38 cateos simultáneos que dejaron un saldo total de 32 personas arrestadas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las intervenciones fueron el resultado de siete meses de investigaciones coordinadas entre fuerzas federales, autoridades estatales, municipales y personal de Petróleos Mexicanos. Durante la ejecución de 21 órdenes de cateo orientadas a neutralizar a esta célula delictiva, las autoridades capturaron a 16 sospechosos, incluyendo a dos elementos activos de la policía municipal de Nezahualcóyotl. La agrupación es investigada por delitos de extorsión, narcomenudeo, tráfico de armas, despojo de inmuebles y homicidio.

Acciones de la autoridad

Dentro del mismo despliegue operativo fueron capturados otros objetivos prioritarios, entre ellos Miguel N, apodado Miky Juárez, señalado como encubridor de extorsiones y narcomenudeo mediante una supuesta estructura sindical, así como Luis N, alias El Pollo, presunto responsable de una red dedicada a la sustracción, almacenamiento y comercialización ilícita de hidrocarburo.

Detalles confirmados

Las autoridades reportaron el aseguramiento de aproximadamente 178 mil litros de gas LP, además de diversas armas de fuego, vehículos y dosis de sustancias ilícitas. García Harfuch enfatizó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para desarticular a los grupos generadores de violencia y desmantelar sus redes de protección institucional.