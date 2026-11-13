Sheinbaum minimiza denuncias por contrabando de textiles chinos en México antes de su viaje a China

A pocos días de viajar a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las denuncias de la industria textil mexicana relacionadas con el ingreso irregular de prendas y telas provenientes del país asiático.

Durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, la mandataria restó importancia a las advertencias de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), al considerar que la cantidad de productos que ingresan mediante prácticas de contrabando es reducida.

Sheinbaum también informó que su Gobierno trabaja desde hace cuatro meses en una estrategia para combatir el tráfico ilegal de mercancías y fortalecer la producción manufacturera mexicana.

Las declaraciones ocurren después de que representantes de la industria denunciaran que mercancías textiles chinas estarían ingresando al mercado nacional mediante operaciones de triangulación comercial, principalmente a través de Vietnam y Estados Unidos.

¿Qué denuncias realizó Canaintex sobre el contrabando?

Rafael Torre Lamuño, presidente de la Canaintex, explicó en una entrevista con El Economista que algunos productos procedentes de China consiguen entrar a México por la frontera terrestre con Estados Unidos, particularmente por Chihuahua, Tijuana y Tamaulipas.

Otra de las modalidades señaladas consiste en utilizar a Vietnam como intermediario para evitar las restricciones arancelarias establecidas por el Gobierno mexicano.

Entre los artículos que presuntamente ingresan bajo estas prácticas se encuentran pantalones, playeras y suéteres.

El representante empresarial también advirtió sobre el crecimiento de este fenómeno durante la última década, periodo en el que, según sus declaraciones, el contrabando habría aumentado un 20%.

Además, señaló que siete de cada diez prendas y telas comercializadas actualmente en tianguis y mercados serían de procedencia ilícita, cuando anteriormente la proporción era de cinco por cada diez.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno mexicano?

El Gobierno mexicano implementó en diciembre de 2024 un arancel temporal del 35% a las importaciones de productos textiles, como parte de las medidas para proteger a los fabricantes nacionales frente a la competencia desleal.

La disposición, anunciada por Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, contempló excepciones para los países con los que México mantiene tratados de libre comercio, entre ellos Estados Unidos y Vietnam.

La medida tenía como uno de sus objetivos limitar el ingreso de mercancías de plataformas comerciales como Shein y Temu, además de respaldar a una industria que representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que ha enfrentado pérdidas de empleos y retrocesos en su actividad.

Sin embargo, las denuncias de los representantes del sector apuntan a que algunos productos continúan llegando al país mediante mecanismos que evaden las regulaciones comerciales.

¿Qué temas abordará Sheinbaum en su encuentro con Xi Jinping?

Ante su próximo encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, Sheinbaum adelantó que los asuntos comerciales estarán presentes en las conversaciones bilaterales, aunque aclaró que no serán el eje principal de la reunión.

La presidenta explicó que una delegación mexicana encabezada por Marcelo Ebrard permanecerá encargada de abordar los diferentes asuntos relacionados con el intercambio comercial entre ambos países.

Por otra parte, también confirmó que Vietnam solicitó una reunión bilateral, en la que se buscará abordar oportunidades para ampliar la relación comercial.

Así, el viaje de Sheinbaum a Asia se realizará en medio de las preocupaciones expresadas por la industria textil mexicana sobre la competencia de productos extranjeros y las presuntas prácticas utilizadas para evadir los aranceles establecidos por México.