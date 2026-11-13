Exfiscal de Chihuahua huye a Estados Unidos y estaría bajo protección de ese gobierno

El exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, Guillermo Zuany, habría salido de México para evitar su detención y actualmente se encontraría bajo protección del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con información publicada por The New York Times, basada en declaraciones de funcionarios mexicanos y estadounidenses que solicitaron mantener el anonimato.

La publicación señala que Zuany presuntamente colaboró con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante un operativo realizado en la Sierra Tarahumara, situación que ha generado controversia por la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad dentro del territorio mexicano.

Según el diario estadounidense, el exfuncionario habría coordinado durante más de seis meses, desde el año pasado, a integrantes de la agencia de inteligencia, quienes participaron en la capacitación de fuerzas de seguridad de Chihuahua para combatir a los cárteles y compartieron conocimientos durante operaciones terrestres.

Acciones de la autoridad

El caso también involucra al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien enfrenta procesos por presunta traición a la patria y ejercicio ilegal del servicio público, relacionados con estos acontecimientos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el rotativo, Zuany habría abandonado el país después de que se diera a conocer la existencia de órdenes de aprehensión vigentes emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento de la publicación, no se había precisado su ubicación.

Extradición CJNG

En otro caso relacionado con el crimen organizado mexicano, un tribunal de Praga aprobó la extradición a Estados Unidos de un tercer sospechoso señalado por presuntamente pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El hombre fue identificado como Noe Díaz Jiménez, de 33 años, y es acusado de participar en un intento de adquisición de armamento europeo a cambio de drogas. Según Ales Cimbala, portavoz de la fiscalía checa, el tribunal municipal autorizó su entrega a las autoridades estadounidenses y el sospechoso aceptó la decisión, por lo que el procedimiento puede comenzar de inmediato.

El caso se remonta a junio, cuando cuatro presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos en República Checa por intentar comprar armas y municiones. Posteriormente, en agosto, Estados Unidos presentó cargos en su contra por conspiración para importar drogas, tráfico de armas y otros delitos que pueden castigarse con cadena perpetua.

Dos de los detenidos, Èdgar Alejandro López Velasco, de 44 años, y José Miguel Alvarado Morales, de 23, ya habían sido extraditados y comparecieron ante un tribunal estadounidense.

Con la autorización correspondiente a Díaz Jiménez, todavía queda pendiente la situación del cuarto sospechoso, Leobardo Gaxiola López, de 63 años, conocido también como Bado. Las autoridades checas tenían previsto resolver su situación el próximo 26 de noviembre.

Los señalamientos por tráfico de armas y drogas

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Díaz Jiménez y López Velasco habrían intentado conseguir ametralladoras y lanzagranadas en territorio checo con la intención de utilizarlos en actos violentos contra organizaciones criminales rivales, civiles y elementos policiales en México.

Como forma de pago, presuntamente ofrecían fentanilo y metanfetamina que serían introducidos a Estados Unidos para su distribución.

El CJNG, considerado uno de los grupos criminales más poderosos de México, fue designado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera el año pasado. Además, se le atribuye operar una red internacional dedicada al tráfico de distintas sustancias, entre ellas fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

De esta manera, ambos casos mantienen la atención sobre las investigaciones relacionadas con la cooperación de agencias extranjeras en México y las operaciones internacionales de tráfico de drogas y armamento atribuidas a integrantes del crimen organizado.