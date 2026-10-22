Claudia Sheinbaum regula Modalidad 40 del IMSS: ¿Qué cambios se implementan?

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó durante su conferencia de prensa matutina las razones institucionales detrás de las modificaciones aplicadas al esquema conocido como Modalidad 40 dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La mandataria federal señaló que la decisión de regular la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio obedece a la detección de diversas irregularidades y esquemas fraudulentos registrados en los últimos años para la obtención de pensiones elevadas.

¿Qué irregularidades se han detectado?

Según lo expuesto en el encuentro con medios de comunicación, las autoridades gubernamentales identificaron prácticas anómalas mediante las cuales se buscaba incrementar de forma indebida los montos del retiro económico. Ante este panorama, el Gobierno federal optó por intervenir el mecanismo para asegurar un manejo transparente de los recursos destinados a la seguridad social.

Acciones del Gobierno federal

La aclaración sobre este ajuste pensionario se da en el marco de una serie de anuncios sobre el sector laboral y de seguridad social, luego de que recientemente se concretara también un incremento salarial en beneficio de la plantilla laboral del instituto de salud. Con estas medidas, las autoridades buscan blindar el sistema público de pensiones y garantizar la certeza jurídica de las aportaciones realizadas por los trabajadores asegurados.