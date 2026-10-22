Trabajadores del IMSS anuncian tercera megamarcha nacional para el 30 de octubre

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una tercera megamarcha nacional para el próximo viernes 30 de octubre, como parte de las movilizaciones con las que buscan obtener respuestas a sus demandas laborales. Además, convocaron a una asamblea constituyente para el sábado 31 de octubre.

La decisión se produce después de que Zoé Robledo, director general del IMSS, diera a conocer un incremento salarial del 8% y un plan integral de compromisos destinado a atender diversas peticiones del personal. Sin embargo, los trabajadores inconformes consideran insuficiente la propuesta y mantienen su exigencia de alcanzar un aumento del 10%, junto con mejoras en sus condiciones de trabajo.

Durante un mitin realizado la tarde del 21 de octubre, el médico anestesiólogo Octavio Fernández llamó a continuar con las protestas hasta la fecha prevista para la movilización nacional. También pidió a los trabajadores mantener sus manifestaciones de inconformidad en sus respectivas unidades laborales.

Hasta el momento, los organizadores no han dado a conocer la ruta que seguirá la tercera megamarcha en la Ciudad de México.

Exigen la salida del dirigente nacional del sindicato

Además de las demandas salariales y laborales, los trabajadores disidentes buscan la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El 22 de octubre, Rafael Soto, enfermero del Hospital Siglo XXI y vocero del movimiento, reiteró esta petición durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti. El representante explicó que solicitan establecer una mesa de diálogo para plantear la renuncia del dirigente sindical.

De acuerdo con Soto, una parte de los trabajadores considera que Olivos no cuenta con el respaldo necesario entre el personal, pues, a su juicio, ha actuado en favor de los gobiernos en turno.

Advierten posibles nuevas movilizaciones sindicales

El movimiento busca reanudar las conversaciones con Zoé Robledo para discutir las modificaciones que consideran necesarias dentro del IMSS, bajo la propuesta de impulsar una transformación profunda de la institución sin la intervención de sindicatos que, desde su perspectiva, no representan los intereses de los trabajadores.

Rafael Soto señaló que, si las autoridades no atienden la solicitud de destitución, el conflicto podría escalar y desencadenar una nueva etapa de movilización sindical, a la que se refirió como una posible "primavera sindical".

Entre las alternativas planteadas se encuentra la realización de una consulta nacional para conocer la postura de los trabajadores sobre la continuidad de Rafael Olivos al frente del sindicato. El ejercicio podría desarrollarse con la supervisión de la Secretaría del Trabajo y la participación de los comités de trabajadores que se han organizado durante las protestas.

Los inconformes sostienen que su objetivo es contar con una representación efectiva en las decisiones que afectan al personal y en las negociaciones con la dirección del Seguro Social.

Con la megamarcha del 30 de octubre y la asamblea prevista para el día siguiente, los trabajadores buscan mantener la presión sobre las autoridades para que se revisen sus exigencias salariales, se atiendan las condiciones laborales y se abra un diálogo sobre la representación sindical.