Hijo de AMLO, genera criticas al ser grabado en club PANEM de Polanco

CIUDAD DE MÉXICO — Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y de la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, generó reacciones en redes sociales tras la difusión de una grabación que lo ubica en un exclusivo establecimiento nocturno de la capital del país.

El material audiovisual muestra al joven de 19 años conviviendo con un grupo de personas en las instalaciones de PANEM, un club enfocado en música electrónica ubicado en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo. La difusión de la escena provocó diversos señalamientos debido al discurso de austeridad gubernamental que caracterizó la gestión de su padre.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes fueron compartidas por el creador de contenido conocido como Vampipe, quien sostuvo que los hechos ocurrieron a mediados de octubre en una sección privada del negocio. De acuerdo con las estimaciones señaladas en la publicación original, el consumo mínimo por mesa en las áreas preferenciales del lugar oscila entre los 44 mil y los 55 mil pesos.

Sin embargo, el metraje no aporta evidencia suficiente para confirmar los montos gastados durante la estancia del joven ni la identidad de quien cubrió la cuenta en el establecimiento. La publicación del video abrió nuevamente un debate en plataformas digitales en torno al estilo de vida de los integrantes de la familia del exmandatario.