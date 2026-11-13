Sheinbaum ordena revisar diferencias en cifras de homicidios entre INEGI y Seguridad

La diferencia entre las cifras oficiales de homicidios en México llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este 13 de noviembre, la mandataria informó que su administración ya trabaja con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para esclarecer por qué los registros de ambas instituciones no coinciden.

El tema surgió luego de que se diera a conocer que el INEGI contabilizó 29 mil 488 homicidios durante 2025, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 24 mil 348 casos.

La diferencia entre ambos resultados supera los 5 mil registros, por lo que el Gobierno federal y el instituto acordaron revisar la información para determinar dónde se originan las variaciones.

¿Por qué el INEGI reporta más homicidios que el SESNSP?

La presidenta explicó que la discrepancia está relacionada con los distintos mecanismos que utilizan las instituciones para recopilar y clasificar la información.

Por una parte, los datos del Gabinete de Seguridad provienen de las carpetas de investigación que generan las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).

Cuando ocurre un homicidio doloso, las autoridades correspondientes deben iniciar una investigación. Las fiscalías locales atienden los delitos del fuero común, mientras que la FGR interviene en aquellos de competencia federal. Posteriormente, los registros de víctimas son enviados al Secretariado Ejecutivo para integrar las estadísticas oficiales.

En cambio, el INEGI obtiene sus datos mediante otra vía: consulta certificados de defunción, información de médicos legistas y actas emitidas por los registros civiles de las entidades federativas.

Además, el instituto primero presenta resultados preliminares y posteriormente publica una actualización definitiva de sus estadísticas.

Por ello, aunque ambas instituciones contabilizan muertes por homicidio, sus fuentes de información y procedimientos no son exactamente iguales, lo que puede generar diferencias en los resultados.

Acciones de la autoridad

La revisión anunciada por Sheinbaum buscará precisamente identificar en qué entidades se concentra la discrepancia y determinar por qué los registros oficiales presentan cifras distintas.