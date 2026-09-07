Claudia Sheinbaum aclara gritos en su informe en Colima

CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que las consignas de "fuera, fuera" registradas durante su informe de actividades en el estado de Colima no estuvieron dirigidas hacia su persona, sino hacia una manifestante que interrumpió el acto público haciendo uso de un megáfono.

La precisión surge luego de que en redes sociales se difundieran imágenes que mostraban a la jefa del Ejecutivo reaccionando ante las exclamaciones de la multitud congregada durante la presentación de los avances y proyectos impulsados en sus primeros dos años de gestión gubernamental. Diversas versiones en plataformas digitales aseguraban que los reclamos iban dirigidos a la mandataria federal.

Durante su habitual conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que el rechazo de los asistentes fue provocado por el ruido continuo de la manifestante, cuya actitud impedía el desarrollo habitual del evento oficial. La presidenta calificó la interrupción como una falta de respeto, pero enfatizó que la multitud reaccionó exigiendo la salida de quien obstaculizaba la comunicación con el público.

Asimismo, la mandataria dio a conocer que la persona involucrada ha sido identificada por habitantes locales como una excandidata que ha participado con distintas fuerzas políticas en la entidad y que cuenta con antecedentes de irrupciones similares en otros actos públicos celebrados en la región.

Sheinbaum subrayó que en todo momento se respetaron las garantías de la inconforme y se evitó cualquier acto de represión, llamado con el que buscó tranquilizar al público asistente para garantizar la libertad de expresión. Finalmente, la jefa del Estado mexicano reiteró la importancia de mantener la cordialidad y el respeto mutuo durante el desarrollo de los actos republicanos.