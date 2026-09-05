Vicente Fox se reúne con el PRI para fortalecer la oposición en México

Vicente Fox, quien en el año 2000 llegó a la Presidencia de México como candidato del PAN y puso fin a casi ocho décadas de gobiernos del PRI, protagonizó un nuevo episodio en su trayectoria política al reunirse con la dirigencia nacional del partido que durante años representó a su principal adversario.

El expresidente acudió este viernes a la sede nacional del PRI, donde ofreció una conferencia y se reunió con Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido. Durante el encuentro, Fox incluso utilizó una corbata roja, característica asociada con el priismo.

La reunión entre Vicente Fox y Alejandro Moreno busca consolidar la oposición ante Morena.

A la reunión también acudió Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, además de exdiputado y exsenador de la República.

El acercamiento representa un cambio significativo respecto al discurso que Fox mantuvo durante su etapa política. En el pasado, el entonces panista lanzó fuertes críticas contra los priistas y cuestionó su manera de gobernar.

La distancia histórica entre PAN y PRI se ha reducido en los últimos años, particularmente a partir de las alianzas electorales que ambos partidos construyeron para enfrentar a Morena. Ahora, la reunión entre Fox y Moreno se presenta como parte de un esfuerzo para concentrar a la oposición y fortalecer los contrapesos políticos.

De acuerdo con el comunicado sobre el encuentro, Moreno reconoció la trayectoria democrática de Fox y afirmó que, aunque las diferencias políticas son naturales, existen temas que requieren coordinación para alcanzar acuerdos. El dirigente priista también planteó la necesidad de una oposición capaz de reunir a quienes buscan defender la democracia, las libertades y las instituciones.

Fox ha mostrado simpatía por el PRI, sugiriendo un cambio en su postura política.

Fox ya había mostrado simpatía por el PRI. El acercamiento del exmandatario con el tricolor no surgió de manera repentina. A principios de agosto, Fox compartió en redes sociales una encuesta que mostraba un aumento en la simpatía ciudadana hacia el PRI.

En aquella ocasión, el expresidente celebró la recuperación que mostraba el partido y comparó su supuesto regreso con un "ave fénix". Además, llamó a la ciudadanía a incorporarse al PRI con el propósito de formar una oposición más sólida frente a Morena.

El movimiento ocurre mientras Alejandro Moreno busca reconstruir la alianza entre PRI y PAN, después de que esta quedó disuelta tras las elecciones de 2024. La coalición había generado cuestionamientos dentro del propio panismo, donde algunas voces consideraban que la unión carecía de coherencia debido a las diferencias existentes entre ambos partidos.

El acercamiento se da en un contexto de elecciones intermedias en 2027.

Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano enfrentan el desafío de competir contra Morena, mientras buscan aprovechar un eventual voto de castigo hacia el partido gobernante.

A este escenario se suma Somos, una nueva fuerza política integrada por exmilitantes del PRI, PAN y ciudadanos sin afiliación partidista.

Mientras tanto, Morena sostiene un discurso en el que presenta a las distintas fuerzas opositoras como parte de un mismo bloque. En ese contexto, el acercamiento entre Vicente Fox y el PRI representa una nueva señal de la reconfiguración que vive la oposición mexicana.