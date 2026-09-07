Bebé de un año muere tras ataque armado en Culiacán

Un bebé de un año y cuatro meses de edad falleció a causa de las heridas sufridas durante una agresión con armas de fuego registrada en el fraccionamiento Prados del Sur, al sur de la capital sinaloense, un hecho violento que dejó un saldo total de tres personas muertas y una más lesionada.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas del sábado sobre la calle Mar de Coral, donde un grupo de personas se encontraba reunido a las afueras de una vivienda. De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, sujetos armados arribaron al lugar a bordo de vehículos y comenzaron a disparar de manera directa contra los presentes.

Durante la balacera, el infante, identificado como Juan Alejandro, resultó alcanzado por los proyectiles. Socorristas de la Cruz Roja brindaron primeros auxilios al menor y lo trasladaron de urgencia a una unidad médica cercana; sin embargo, el personal médico confirmó su deceso minutos después debido a la severidad de los impactos recibidos.

En el sitio del atentado perdió la vida de forma instantánea un hombre identificado como Manuel "N". Asimismo, otra de las víctimas, identificada como Jonathan "N", fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención quirúrgica, donde falleció posteriormente a consecuencia de las heridas de bala.

Una cuarta persona resultó con lesiones y permanece bajo observación médica. De forma extraoficial trascendió que Jonathan "N" podría haber tenido vínculo con los agresores y haber sido alcanzado por disparos de sus propios acompañantes, versión que hasta el momento no ha sido ratificada por las autoridades estatales.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaron las carpetas de investigación correspondientes para determinar el móvil de la agresión y dar con el paradero de los responsables. Las corporaciones de seguridad mantienen operativos de vigilancia en la zona sur de Culiacán.