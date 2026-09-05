El peso mexicano se fortalece: cotiza a 16.88 pesos por dólar

NUEVA YORK — El peso mexicano volvió a registrar un fortalecimiento significativo frente a la divisa estadounidense al cotizar por debajo del umbral de los 17 pesos por dólar en los mercados cambiarios internacionales.

El tipo de cambio interbancario se ubicó en un nivel promedio de 16.88 pesos por unidad. La apreciación de la moneda mexicana responde al comportamiento del mercado bancario global y a la expectativa generada por los indicadores económicos más recientes de Estados Unidos, los cuales influyen directamente en la política monetaria de la Reserva Federal.

Tipo de cambio interbancario

En ventanillas bancarias de las principales instituciones financieras del país, el billete verde abrió la jornada comercial con una cotización promedio de compra cercana a los 16.45 pesos y de venta sobre los 17.20 pesos, dependiendo de la entidad correspondiente.

Factores que sostienen el peso

Especialistas del sector financiero señalan que el flujo constante de divisas proveniente de remesas familiares, el diferencial de tasas de interés y la atracción de inversión extranjera directa continúan operando como factores clave para sostener la firmeza de la divisa local en el panorama macroeconómico actual.