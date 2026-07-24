Sheinbaum asegura que nuevos aranceles de E.E.U.U. no impactan a México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las recientes disposiciones arancelarias anunciadas por Estados Unidos no representan un cambio para México, ya que los productos que se encuentran fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúan sujetos al arancel del 10 por ciento que ya estaba vigente.

La mandataria explicó que esta medida responde a la política proteccionista impulsada por el gobierno estadounidense para fortalecer su economía y señaló que se trata de una decisión unilateral que no sólo involucra a México, sino que se aplica a distintos países.

Sheinbaum recordó que una resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que los aranceles ordenados por el presidente Donald Trump en 2025 carecían de sustento legal. Ante ello, indicó, la administración estadounidense recurrió a otro mecanismo arancelario dirigido a los países donde existe trabajo forzado, conocido como arancel 301.

Negociaciones T-MEC: Avances y desafíos

En relación con la reunión sostenida con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de la reanudación de las negociaciones vinculadas al T-MEC, la presidenta calificó el encuentro como positivo y señaló que se registran avances en diversos temas. No obstante, aclaró que aún no existen acuerdos definitivos debido a que las conversaciones continúan, especialmente en torno al fortalecimiento de las reglas de origen.

La titular del Ejecutivo señaló que el gobierno estadounidense busca disminuir su déficit comercial, particularmente con México, debido a que las exportaciones mexicanas hacia ese país superan las importaciones provenientes de territorio estadounidense. Añadió que Donald Trump mantiene la intención de impulsar la reindustrialización de Estados Unidos mediante el regreso de fábricas que anteriormente se trasladaron a Asia y México, aunque consideró que ese escenario será difícil de concretar.

Importancia de la integración económica regional

Asimismo, sostuvo que el desarrollo económico de ambas naciones debe ser complementario y no perjudicial para alguna de ellas, al señalar que la prosperidad de Estados Unidos favorece a México y ocurre de la misma manera en sentido contrario.

Finalmente, Sheinbaum reconoció que las negociaciones son complejas debido al enfoque proteccionista de Estados Unidos, aunque destacó la importancia de fortalecer la integración económica regional frente al crecimiento de China. Agregó que la colaboración entre los países de la región ha permitido que México participe en la fabricación de componentes para diversos productos electrónicos y tecnologías de nueva generación, al tiempo que expresó su confianza en que las negociaciones permitan alcanzar mejores condiciones para la economía mexicana.