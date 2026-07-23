Claudia Sheinbaum presenta robots del bienestar en Toluca

Robots del Bienestar... ¿Qué hacen realmente estos androides con Inteligencia Artificial en la 4T?

La delgada línea entre la vanguardia tecnológica y la narrativa política se volvió a cruzar en los pasillos gubernamentales. Durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Toluca, los reflectores no se los llevaron los discursos habituales, sino dos figuras particulares.

El androide humanoide CeCi, portando un singular chaleco guinda representativo de la administración actual, y su contraparte cuadrúpeda, el robot tipo canino K7, hicieron su debut oficial ante la prensa nacional como las nuevas apuestas de seguridad pública.

Esta estrategia, encabezada por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, marca la inauguración del Centro de Comando Criminal en Tiempo Real. Aunque la escena despertó asombro, también detonó una oleada inmediata de opiniones divididas en la opinión pública. Mientras un sector ve con optimismo la llegada de estas herramientas, otra parte considerable de la población cuestiona si se trata de una solución de fondo o simplemente de un costoso despliegue visual frente a problemáticas delictivas de alta complejidad.

La presentación de los robots del bienestar generó opiniones divididas entre la población.

Para entender la utilidad real de estos equipos, es necesario desmenuzar las entrañas de su programación operativa. Las autoridades estatales aclararon que ni CeCi ni K7 patrullarán físicamente las calles persiguiendo criminales, sino que funcionarán estrictamente como asistentes digitales con inteligencia artificial. Su centro de operaciones será el C5, donde procesarán flujos masivos de datos para optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias ciudadanas.

CeCi y K7 no patrullarán las calles, sino que funcionán como asistentes digitales.

La incorporación de la inteligencia artificial a través de los denominados "Robots del Bienestar de la 4T" representa un viraje hacia la modernización digital en las estrategias de la administración pública.

La estrategia busca modernizar la seguridad pública a través de la inteligencia artificial.

TECNOLOGÍA APLICADA AL MONITOREO DE ALTO RIESGO

La labor principal de estos dispositivos radica en el análisis de información y la automatización de procesos internos del sistema penitenciario y de videovigilancia.