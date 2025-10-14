Claudia Sheinbaum anuncia propuesta de 40 horas laborales para noviembre 2025

Claudia Sheinbaum anuncia la iniciativa de 40 horas de trabajo que presentará la Secretaría del Trabajo en noviembre de 2025.

Claudia Sheinbaum reveló que la iniciativa de las 40 horas de trabajo se presentará formalmente en noviembre de 2025. Durante la conferencia de la mañanera, Claudia Sheinbaum anunció la iniciativa de 40 horas de trabajo, la cual presentará la Secretaría de Trabajo en noviembre de 2025.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, reveló durante la conferencia de la mañanera que se presentará formalmente la iniciativa de 40 horas de trabajo.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la iniciativa de 40 horas de trabajo? Este martes 14 de octubre, Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Secretaría de Trabajo presentará de manera formal la iniciativa de 40 horas de trabajo en noviembre de 2025. Es decir, la iniciativa que pretende reducir la jornada laboral a solo 40 horas a la semana, siendo un proyecto que se ha construido mediante consensos de sindicatos, trabajadores y empresarios.

"La propuesta de las 40 horas, en noviembre ya hace una propuesta la Secretaría de Trabajo. Se ha estado trabajando con los trabajadores obviamente, con todos los sindicatos y empresarios. Nuestra idea es que avance 40 horas pero que siga aumentando el salario"

Claudia Sheinbaum