Claudia Sheinbaum llama a celebrar con responsabilidad en festejos mundialistas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un enérgico llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad los triunfos de la Selección Nacional en los festejos mundialistas, esto luego del lamentable fallecimiento de varios aficionados a causa de una estampida humana en el Centro Histórico de la capital. Durante un mensaje oficial, la mandataria expresó sus sinceras condolencias a las familias afectadas y exhortó a la población a evitar conductas de alto riesgo que pongan en peligro la integridad física de las familias que se congregan en las plazas públicas.

Acciones de la autoridad

La jefa del Ejecutivo federal instruyó a las corporaciones de seguridad y de protección civil de las distintas entidades federativas a reforzar de manera coordinada los operativos de vigilancia y el control de aforos en las zonas de mayor concentración masiva. Sheinbaum Pardo enfatizó que la pasión deportiva no debe estar reñida con la seguridad colectiva, por lo que instó a los jóvenes y a la afición en general a no replicar retos de internet o dinámicas masivas peligrosas como el denominado nadaremos o el quiere volar, los cuales han detonado incidentes de pánico y aglomeraciones incontrolables en los últimos días.

Detalles confirmados

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que se encuentra colaborando estrechamente con la Fiscalía General de Justicia para esclarecer las causas exactas que originaron el descontrol de la multitud en las vialidades del primer cuadro. Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas y de respetar estrictamente las indicaciones de los cuerpos de rescate desplegados en los Fan Fest oficiales, asegurando que se aplicarán sanciones severas a quienes promuevan el desorden masivo durante los próximos encuentros eliminatorios.