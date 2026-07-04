Gilda Lozoya obtiene libertad provisional tras su llegada a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal concedió la libertad provisional a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, apenas unas horas después de haber sido detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su arribo desde Europa. La resolución judicial permitirá a la imputada enfrentar su proceso penal fuera de los centros penitenciarios, modificando la medida cautelar de prisión preventiva que la Fiscalía General de la República había solicitado originalmente tras cumplimentar la orden de aprehensión vigente en su contra.

Acciones de la autoridad

El juzgador encargado del caso determinó que, si bien los cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el fraude de la planta de fertilizantes Agronitrogenados se mantienen firmes, la defensa legal demostró elementos suficientes para que su representada goce de libertad bajo reservas de ley. Para garantizar que la acusada no se sustraiga de la acción de la justicia ni abandone el territorio nacional, la autoridad judicial impuso medidas cautelares estrictas que incluyen la entrega inmediata de su pasaporte, la prohibición expresa de salir del país, la obligación de firmar periódicamente ante el juzgado y la colocación de un brazalete electrónico de geolocalización.

Detalles confirmados

Este giro judicial ocurre en el mismo contexto en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestara públicamente que la fiscalía cuenta con pruebas sólidas que vinculan directamente a la procesada con los desvíos financieros del sector energético. La defensa argumentó que la imputada mantiene la plena disposición de colaborar con el esclarecimiento del expediente, rechazando que existiera un riesgo real de fuga. El caso Agronitrogenados continuará su desarrollo en las próximas semanas durante la etapa de investigación complementaria, donde se definirán las responsabilidades definitivas.