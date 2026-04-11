IMSS confirma depósitos de pensiones para mayo 2026

CIUDAD DE MÉXICO — El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el depósito correspondiente al mes de mayo de 2026 se realizará el próximo lunes 4 de mayo. La fecha responde al cumplimiento de los lineamientos institucionales que establecen el pago el primer día hábil de cada mes, ajustándose este año por el calendario civil.

Debido a que el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo —día festivo oficial y de descanso obligatorio en México— y los días 2 y 3 de mayo coinciden con el fin de semana, los pensionados deberán esperar hasta el lunes para acceder a sus recursos. El instituto subrayó que los depósitos se reflejarán de forma automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Aumento en pensiones del IMSS se aplicará en mayo 2026

De acuerdo con las disposiciones vigentes, ciertos sectores de la población pensionada verán un ajuste al alza en sus percepciones mensuales. Este beneficio impacta directamente a quienes cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 y aquellos cuya pensión está ligada al salario mínimo general.

El incremento responde a la actualización anual de la pensión mínima garantizada, la cual se ajusta conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Según el reporte institucional, este aumento busca proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación registrada en el último ciclo económico.

Recomendaciones de seguridad y gestión bancaria

Los jubilados bajo la Ley de 1973 que perciben la pensión mínima garantizada verán el reflejo de un monto de aproximadamente 10,636.54 pesos mensuales. Además, el aumento también aplica para aquellos que han interpuesto recursos de revisión por errores en el cálculo de sus semanas cotizadas o por la inclusión de asignaciones familiares.

Las asignaciones familiares permiten que el titular sume un porcentaje adicional a su pago mensual si cuenta con dependientes económicos directos, como cónyuges (15% adicional) o hijos menores de edad (10% por cada uno), conforme a los reglamentos del IMSS.

Para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias, el Seguro Social recomienda a los derechohabientes realizar sus cobros a partir del día 5 de mayo. Se sugiere el uso de banca en línea para consultas de saldo y el pago directo con tarjeta de débito en establecimientos comerciales para reducir el manejo de efectivo.

Asimismo, las autoridades exhortan a los pensionados a acudir acompañados de una persona de confianza al cajero automático y a no aceptar ayuda de extraños durante el proceso de retiro para evitar posibles fraudes o incidentes de seguridad.