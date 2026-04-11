José Ramiro López Obrador minimiza incidente en Dos Bocas

PARAÍSO, TABASCO — José Ramiro “Pepín” López Obrador, funcionario estatal y hermano del expresidente, minimizó el incidente registrado este viernes en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco. Tras los reportes de una columna de humo en las instalaciones, el funcionario aseguró que el evento no representó un riesgo mayor para la infraestructura o el personal.

“Fue la pura quemazón”, declaró López Obrador ante los cuestionamientos de la prensa local. Según su testimonio, el suceso fue controlado de manera inmediata por los equipos de seguridad interna de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin que se reportaran heridos o daños estructurales que comprometan la operación de la planta.

Detalles confirmados

El incidente generó alerta entre los habitantes de Paraíso debido a la visibilidad de las llamas y el humo negro que emanaba de una de las áreas de procesamiento. No obstante, las autoridades estatales informaron que se trató de un desfogue controlado de hidrocarburos, una maniobra que, según explicaron, es común durante las fases de estabilización de las plantas industriales.

De acuerdo con fuentes internas de la refinería, los protocolos de emergencia se activaron de forma preventiva. Hasta el momento, Pemex no ha emitido un comunicado técnico detallado sobre la falla específica que originó la combustión, pero los reportes preliminares indican que el sistema de antorchas operó para desalojar el excedente de gas.

Impacto en la comunidad

La refinería de Dos Bocas se encuentra actualmente en una fase crítica de integración y aumento de producción. Incidentes de este tipo han sido señalados por diversos especialistas en energía como parte de los riesgos operativos habituales en instalaciones de esta magnitud, especialmente durante los periodos de ajuste de presión y temperatura.

A pesar de la declaración de López Obrador, grupos ambientalistas y ciudadanos de la región han solicitado mayor transparencia sobre las emisiones generadas durante estos eventos. La seguridad industrial en la zona se mantiene bajo vigilancia estricta por parte de la Secretaría de Marina y personal de salvaguardia estratégica de la petrolera estatal.