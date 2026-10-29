Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, figura clave de la izquierda mexicana

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, uno de los principales referentes de la izquierda en México, falleció a los 92 años. La noticia trascendió la noche del 28 de octubre y generó mensajes de condolencias de representantes de distintas fuerzas políticas, desde el PRI hasta Morena.

Ingeniero civil de profesión, Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934 y fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien estuvo al frente del país entre 1934 y 1940. Su trayectoria política comenzó en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización en la que militó desde la década de 1950 hasta la de 1970, antes de convertirse en una figura central de la oposición.

Una trayectoria ligada a la democracia mexicana

Cárdenas fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), agrupación que durante sus primeros años se consolidó como una de las principales fuerzas opositoras al PRI. También hizo historia al convertirse en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido mediante el voto popular.

Además, contendió en tres ocasiones por la Presidencia de México: en 1988, 1994 y 2000. Su participación en los comicios de 1988 tuvo una relevancia particular, debido a la controversia que rodeó el conteo de los votos.

Durante aquella elección, celebrada el 6 de julio, el sistema de cómputo de los resultados se interrumpió en un episodio conocido como la "caída del sistema". Posteriormente, se anunció el triunfo del priista Carlos Salinas de Gortari, mientras que diversos sectores de la sociedad cuestionaron el resultado y denunciaron un fraude electoral.

Aquel proceso quedó registrado como uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral contemporánea de México y contribuyó a que Cárdenas se mantuviese como una figura vinculada a las demandas de apertura democrática y alternancia política.

En marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró presidente de la nueva Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sheinbaum y políticos de distintas fuerzas expresan condolencias

Tras difundirse la noticia de su fallecimiento, integrantes de diferentes partidos y figuras de la vida pública manifestaron sus condolencias a la familia del político. Entre quienes reaccionaron estuvieron Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI; Ricardo Monreal, legislador de Morena; Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano; así como Miguel Ángel Mancera, Martí Batres y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum también publicó un mensaje en el que destacó la trayectoria de Cárdenas y su participación en la historia política del país.

La mandataria recordó el movimiento democrático que encabezó en 1988 y señaló que aquella jornada electoral representó un momento importante en el proceso de transformación democrática de México. Asimismo, resaltó su defensa de la soberanía nacional y las causas sociales, además del legado de su padre, el general Lázaro Cárdenas.

Preparan homenaje póstumo

De acuerdo con información publicada por La Jornada, el cuerpo de Cuauhtémoc Cárdenas sería velado el 29 de octubre en el Panteón Francés. Hasta la información proporcionada, la causa de su muerte no había sido dada a conocer públicamente.

Con su fallecimiento concluye la trayectoria de un político que participó durante décadas en la vida pública nacional, encabezó movimientos opositores, fundó uno de los partidos más relevantes de la izquierda mexicana y contendió en tres ocasiones por la Presidencia de la República.

Su papel en las elecciones de 1988 y su participación en la construcción de alternativas políticas al predominio del PRI forman parte de los capítulos más recordados de su trayectoria.