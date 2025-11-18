Sheinbaum frena a Trump: "México no permitirá ninguna intervención extranjera"

Claudia Sheinbaum dejó claro que México no abrirá la puerta a operaciones militares de Estados Unidos en territorio nacional. Tras las recientes declaraciones de Donald Trump —quien insinuó que la estrategia mexicana contra el narcotráfico no ha sido suficiente y volvió a plantear una posible intervención— la mandataria respondió de manera directa: "No aceptamos ninguna intervención".

¿Qué ocurrió?

Durante la conferencia matutina del martes 18 de noviembre, Sheinbaum confirmó que en diversas conversaciones telefónicas Trump le ha propuesto apoyo militar para combatir a los grupos criminales. Sin embargo, la presidenta aseguró que la postura de México ha sido firme desde el inicio.

"En cada plática él ha sugerido intervención. Me ha dicho: ´Les ofrecemos intervención militar de Estados Unidos en México´. Y en todas las ocasiones le he respondido que podemos colaborar, que pueden compartir información, pero nosotros operamos en nuestro territorio", señaló.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Sheinbaum enfatizó que ningún país —ni siquiera Estados Unidos— tendrá permiso para realizar acciones armadas en México, sin importar la justificación o intención. "No podemos permitir ninguna intervención", reiteró.

Marco Rubio también descarta una acción militar sin consentimiento de México. Las declaraciones de Sheinbaum fueron respaldadas por Rubio, Secretario de Estado, quien aclaró que Estados Unidos no puede actuar en México sin una solicitud expresa del gobierno mexicano.

Rubio enfatizó que, mientras no exista una petición formal, Washington deberá mantenerse al margen: "No vamos a tomar acción unilateral ni enviar fuerzas estadounidenses a México. Podemos ayudar con equipo, entrenamiento e inteligencia, pero solo si lo piden. Tiene que haber una solicitud".

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Así, tanto México como Estados Unidos terminaron por desmarcarse de la idea de una intervención armada, luego de las nuevas amenazas y comentarios de Trump.