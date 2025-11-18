Morena busca aplicar tenencia vehicular en todo México

Morena propone aplicar la tenencia vehicular en todo México con el fin de mejorar la recaudación y otorgar mayor autonomía financiera a estados y municipios.

La propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar busca que la tenencia vehicular se aplique en todas las entidades de México, pues actualmente solo 15 estados mantienen este impuesto activo. De acuerdo con Morena, el objetivo central es aumentar la autonomía financiera de los gobiernos locales, que dependen en gran medida de los recursos federales.

El legislador detalló que, si el cobro se aplicara en los 32 estados, la recaudación anual podría ubicarse entre 42 mil y 76 mil millones de pesos, fondos que se destinarían a mejorar movilidad, infraestructura y servicios públicos.

Esta disparidad provoca movimientos de placas entre entidades, lo cual, según Morena, afecta directamente la recaudación estatal y municipal.

¿Qué otras propuestas presenta Morena?

Además de la reforma a la tenencia, Ramírez Cuéllar presentó una propuesta para modernizar el catastro y registro inmobiliario. Actualmente, solo 628 municipios cuentan con un padrón digital y apenas 504 tienen su cartografía vinculada a dicho registro, lo que limita la eficiencia recaudatoria.

El diputado afirmó que si México alcanzara el promedio latinoamericano del impuesto predial —0.38 por ciento del PIB— se obtendrían hasta 59 mil millones de pesos adicionales al año.

Para Morena, uniformar el cobro de impuestos y actualizar los sistemas catastrales son pasos clave para lograr la sostenibilidad financiera de estados y municipios en un país donde la dependencia de transferencias federales continúa siendo elevada.