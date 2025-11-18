Home Depot reporta ganancias de 11 mil 585 millones en 2025

Home Depot, la mayor cadena de tiendas de bricolaje y reformas del hogar del mundo, obtuvo unas ganancias netas de 11 mil 585 millones de dólares durante los nueve meses de su ejercicio fiscal de 2025, un 1.9% menos que en el mismo tramo del ejercicio previo, según informó este martes la compañía.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Nuestros clientes nos comentan que se mantienen al margen debido a la incertidumbre y, quizás, a la reticencia a realizar grandes inversiones en un entorno económico incierto", declaró el director financiero, Richard McPhail, en una entrevista con The Wall Street Journal.

¿Qué factores afectaron las ventas?

Home Depot, además, indicó que la ausencia de tormentas en el tercer trimestre afectó negativamente sus ventas de materiales para techos, generación de energía y madera contrachapada, en comparación con el año anterior, durante el cual varias tormentas fuertes en otoño impulsaron una mayor actividad de preparación y reparación de viviendas.