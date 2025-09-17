Exgobernador de Nayarit es vinculado a proceso por lavado de 156 mdp

CIUDAD DE MÉXICO – Un juez de control ha vinculado a proceso a Roberto "N", exgobernador de Nayarit, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso que involucra un monto superior a los 156 millones de pesos. La resolución judicial fue emitida el 11 de septiembre de 2025, tras una audiencia que se extendió por casi 48 horas.

Esta vinculación a proceso es el resultado de un amparo que el exgobernador había ganado, el cual ordenaba al juez reponer la audiencia inicial y justificar la decisión. A pesar de este nuevo proceso legal, Roberto "N", quien se encuentra en prisión desde junio de 2021, mantendrá la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que significa que no saldrá libre por el momento.

Las acusaciones contra el exgobernador de Nayarit han sido un tema recurrente tanto a nivel nacional como internacional. En febrero de 2020, Estados Unidos lo declaró inelegible para entrar al país, señalando que había recibido sobornos de narcotraficantes y se había involucrado en actos de corrupción significativos.

El caso de lavado de dinero en su contra se complementa con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, que en 2020 incautó propiedades valuadas en más de 170 millones de pesos. Entre los bienes confiscados se encontraban lujosos establos, esculturas, monturas con incrustaciones de diamantes y ganado, los cuales, según las autoridades, el exmandatario no habría podido adquirir con los ingresos que reportó como servidor público. La corrupción en Nayarit durante su administración ha sido un foco de investigación constante para las autoridades, y esta nueva vinculación a proceso consolida los esfuerzos por llevar a la justicia a los presuntos responsables de malversación de fondos públicos.