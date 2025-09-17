Fallece conductor de pipa de gas tras explosión en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO – Fernando Soto Munguía, el conductor de la pipa de gas que explotó en la alcaldía Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, falleció mientras recibía atención médica. La noticia, confirmada el 16 de septiembre, marca el final de una lucha por su vida, tras haber sufrido quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo. El conductor de pipa se encontraba en estado crítico desde el momento del incidente.

Soto Munguía, de quien se confirmó su muerte en el Hospital de Traumatología "Victoriano de la Fuente Narváez", había sido trasladado a varios centros de salud en un intento por salvarlo. La explosión de la pipa de gas en Iztapalapa no solo dejó daños materiales, sino que también cobró la vida del conductor, lo que ha elevado el incidente a un caso de homicidio culposo. La fiscal general de Justicia, Bertha María Alcalde Luján, ha indicado que el suceso podría derivar en cargos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños a la propiedad.

La tragedia ha puesto en el ojo del huracán a la empresa propietaria del vehículo, Transportadora Silza, la cual no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la muerte de su empleado o el progreso de la investigación. El fatal accidente en la alcaldía Iztapalapa ha provocado un llamado a las autoridades para que se refuercen los protocolos de seguridad de los transportes de gas.

La muerte del conductor de la pipa es una trágica consecuencia del evento, y su caso subraya los riesgos inherentes al transporte de materiales peligrosos. Mientras la investigación avanza para determinar la causa de la explosión, los ojos de la ciudadanía y de las autoridades están puestos en la compañía responsable. La fiscalía ha dejado claro que habrá consecuencias para los responsables del incidente, lo que abre la posibilidad de un proceso judicial contra la empresa por negligencia.