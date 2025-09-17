Secretaría de Marina desmantela red de huachicol y corrupción

CIUDAD DE MÉXICO – El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que la institución no permitirá que la corrupción se infiltre en sus filas. Sus declaraciones se producen tras el reciente desmantelamiento de una red de huachicol que involucró a oficiales de alto rango de la Marina, un caso que ha sacudido a la institución.

Morales Ángeles afirmó que la Secretaría de Marina ha salido "fortalecida" al sacar a la luz "actos reprobables" que, según él, no definen el espíritu de la Armada de México. Enfatizó que la corrupción "no encontró cabida" dentro de la institución y que fueron ellos mismos quienes tomaron medidas para resolver el problema, deteniendo a los responsables y asegurando que enfrenten las consecuencias de sus actos.

La red de corrupción en la Marina incluía a figuras de alto perfil, como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. El escándalo llevó al arresto de al menos otros nueve marinos y funcionarios de aduanas, lo que evidenció el alcance de la red criminal. Este incidente ha generado un debate sobre la integridad de las fuerzas armadas en el país y su papel en el combate al crimen organizado.

El caso de huachicol en la Marina ocurre en un momento de gran tensión para las fuerzas armadas de México, que han asumido un rol protagónico en la seguridad pública y el combate a la corrupción. La declaración del titular de la Semar busca reafirmar el compromiso de la institución con la transparencia y la honestidad, mientras se recupera de un escándalo que ha puesto en tela de juicio su reputación. La lucha contra el huachicol en el país continúa siendo un desafío, y la participación de funcionarios públicos en este delito resalta la complejidad de la situación. La Secretaría de Marina busca recuperar la confianza pública y demostrar que sus acciones son congruentes con su lema de servir a México con lealtad y honor.