Fernando Farías Laguna es extraditado a México desde Argentina

CIUDAD DE MÉXICO — El Gobierno de México prepara la entrega al país del contraalmirante Fernando Farías Laguna, aprehendido en Argentina y señalado por su presunta participación en un esquema de delincuencia organizada y contrabando de combustible conocido como "huachicol fiscal", confirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria mexicana indicó que solicitó informes precisos a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto al avance del procedimiento. Aunque Sheinbaum precisó que el imputado aún no se encuentra formalmente en trayecto, las gestiones diplomáticas y judiciales apuntan a que el traslado ocurrirá en el corto plazo.

El Gobierno de México gestiona la entrega del contraalmirante

Farías Laguna, familiar del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México. Las investigaciones ministeriales lo vinculan a una red integrada por mandarinos de la Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas que presuntamente ingresaba cargamentos de hidrocarburos al territorio nacional declarándolos bajo las fracciones arancelarias de aceites, lubricantes o aditivos para evadir las inspecciones de ley y el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La aprehensión del mando militar ocurrió el veintitrés de abril en Buenos Aires, lugar al que arribó procedente de Colombia empleando un pasaporte apócrifo guatemalteco. Tras su captura por las fuerzas policiales locales a solicitud de la justicia mexicana, el imputado promovió una solicitud de asilo político ante las autoridades del país sudamericano en un intento por frenar su proceso de extradición.

Detalles sobre la aprehensión y el proceso de extradición

Dentro de la misma causa penal, las autoridades federales aprehendieron en septiembre de dos mil veinticinco al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del imputado, a quien se le atribuyen los mismos cargos por delitos en materia de hidrocarburos. Por otra parte, la representación social federal desmintió versiones que aseguraban la existencia de testimonios protegidos que involucraran a familiares de exservidores públicos en la misma red de tráfico ilícito.