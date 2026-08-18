Tomás Zerón de Lucio interrogó a El Chapo Guzmán en 2014

CIUDAD DE MÉXICO — Una fotografía difundida recientemente muestra al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, mientras interrogaba al capo Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera tras su segunda captura en febrero de dos mil catorce. La imagen expone un contraste histórico entre la antigua figura de autoridad y la situación legal que enfrenta el exfuncionario policial.

La captura de la escena ocurrió antes del traslado de Guzmán Loera en helicóptero hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde partió al penal de máxima seguridad de El Altiplano. En la gráfica, el entonces jefe de la investigación criminal vestía una chamarra gris y mantenía una postura recargada en la pared mientras cuestionaba al líder del Cártel de Sinaloa, quien permanecía con la mirada baja.

Aquel operativo de arresto se ejecutó el veintidós de febrero de dos mil catorce en Mazatlán. No obstante, diecisiete meses después de ese interrogatorio, el prisionero se fugó a través de un túnel de uno punto cinco kilómetros construido hacia el área de regaderas de su celda.

Acciones de la autoridad

Zerón de Lucio ocupó la jefatura de la corporación federal durante la administración de Enrique Peña Nieto y encabezó las indagatorias sobre la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. El exfuncionario promovió la teoría denominada "La Verdad Histórica", la cual sostenía que policías entregaron a los jóvenes al grupo delictivo Guerreros Unidos para su posterior asesinato e incineración en el basurero de Cocula. Las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes desmintieron posteriormente dicha versión.

Detalles confirmados

Actualmente, las autoridades mexicanas buscan la extradición de Zerón de Lucio, quien radica en Israel. La justicia del país lo requiere por acusaciones de tortura, desaparición forzada, violaciones a derechos humanos y delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos, como peculado y fraude, aunque no cuenta con una condena firme. La solicitud formulada ante el gobierno israelí en dos mil veintiuno no ha registrado avances significativos.