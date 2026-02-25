Sheinbaum revela que habló con Trump tras operativo que acabó con El Mencho y destaca que va muy bien la coordinación

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que sostuvo una llamada telefónica con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump poco después del operativo en Tapalpa, Jalisco que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La conversación, que duró aproximadamente ocho minutos, tuvo lugar el lunes tras el despliegue de las fuerzas armadas y tuvo como objetivo principal que Trump conociera directamente cómo estaban las cosas en México tras el operativo. Sheinbaum explicó que aprovechó la llamada para detallar cómo se realizó la operación y aclaró que, aunque hubo apoyo de inteligencia por parte de Estados Unidos, el mérito de la ejecución recae en las fuerzas mexicanas.

Sheinbaum definió la comunicación como "muy corta" y señaló que aún no se contempla una reunión presencial entre ambos mandatarios, aunque subrayó que la coordinación bilateral en materia de seguridad "va muy bien". Recalcó que la colaboración con Estados Unidos se centra en el intercambio de inteligencia y no en participación directa sobre el terreno.

Detalles del operativo en Tapalpa

Este llamado ocurre en medio de un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad, en donde las autoridades mexicanas han confirmado que, si bien el operativo fue planificado y ejecutado por el Ejército mexicano, información complementaria proveniente de agencias estadounidenses fue útil para lograr la ubicación del capo.

Además, la llamada de Trump se da mientras la relación bilateral sigue bajo escrutinio internacional: el mandatario estadounidense ha atribuido el resultado de la operación a la cooperación binacional, aunque Sheinbaum ha enfatizado que el protagonismo corresponde al esfuerzo mexicano.

Reacciones tras el abatimiento de El Mencho

El abatimiento de El Mencho, considerado uno de los criminales más buscados del continente, ha desencadenado reacciones tanto dentro como fuera de México, y la llamada entre los líderes refleja el peso político y estratégico de ese acontecimiento para ambos países.