Andrés Manuel López Beltrán envía misiva a Trump por revocación de visado

Andrés Manuel López Beltrán hizo pública una misiva dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la revocación de su visado para ingresar al país vecino. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un documento de tres fojas en el que exige una aclaración formal sobre las razones detrás de la anulación de su permiso migratorio.

¿Qué motivó la misiva de López Beltrán?

Asimismo, el político mexicano aprovechó el pronunciamiento para externar severas dudas respecto al desempeño y la certidumbre de los colaboradores y asesores del mandatario estadounidense en este proceso. Pese a la controversia generada por la medida, el mensaje concluye con un llamado a la diplomacia, señalando que el momento actual es propicio para consolidar una nueva etapa en el entendimiento bilateral.