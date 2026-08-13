Claudia Sheinbaum anuncia récord de 51.1 millones de turistas en México

México registró un nuevo récord histórico en materia turística durante el primer semestre de 2026, con la llegada de 51.1 millones de viajeros internacionales entre enero y junio, cifra que representa un crecimiento de 7.7 % en comparación con el mismo periodo de 2025. El dato fue destacado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien subrayó el comportamiento positivo del sector y reiteró el objetivo de que México se consolide entre los cinco principales destinos turísticos del mundo. Sheinbaum aprovechó para hacer un llamado a los visitantes extranjeros a conocer los distintos destinos del país, desde sus playas hasta sus expresiones culturales y comunidades.

"Vengan a México, país maravilloso, extraordinario. Somos el país más amigable del mundo, reconocido el año pasado, vengan a México, está de moda", expresó.

Detalles confirmados

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que los 51.1 millones de viajeros internacionales forman parte de un conjunto de resultados históricos registrados durante los primeros seis meses del año.