Los demócratas interrogan al Pentágono sobre las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln tras los informes de marineros que intentaron saltar por la borda.

Al menos dos marineros tuvieron que ser impedidos de saltar por la borda, mientras que otros familiares que hablaron con el medio dijeron que sus seres queridos estaban sumidos en una profunda depresión a bordo del Lincoln.

Los legisladores demócratas exigen respuestas al Departamento de Guerra sobre las condiciones a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, después de que varios informes indiquen que el desgaste de un despliegue prolongado ha tenido graves consecuencias psicológicas para los aproximadamente 5,000 marineros e infantes de marina del buque.

¿Qué informaron los marineros sobre su situación?

Los testimonios de los marineros revelan un panorama preocupante, donde la depresión y el estrés han afectado su salud mental. Las condiciones a bordo, según los informes, han llevado a algunos a considerar acciones extremas.

Reacciones de Claudia Sheinbaum sobre Alito Moreno

Sheinbaum cuestiona la popularidad de Alito Moreno. Sobre las denuncias que hizo en Estados Unidos, la presidenta de México cuestionó la credibilidad del dirigente nacional del PRI en ese país. Así como su actuar al denunciar ante el Departamento de Estado estadounidense a los consejeros del INE.

Por lo que puso en duda la credibilidad de Moreno Cárdenas en Estados Unidos. "No sé que tanta credibilidad tenga. No tiene mucha aquí, no creo que tenga mucha allá", afirmó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.