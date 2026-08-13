Colombia rechaza brigada de rescatistas mexicanos tras sismo; Sheinbaum descarta conflicto

La brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional de México no pudo trasladarse a Colombia para participar en las labores de apoyo posteriores al sismo de 7.4 grados que afectó al país.

¿Por qué no pudieron ir los rescatistas?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las autoridades colombianas no aprobaron el ingreso del equipo mexicano debido a que solicitaron una certificación diferente a la que actualmente tienen los rescatistas nacionales.

Sheinbaum señaló que la brigada permanece lista para salir y recordó que sus integrantes han participado en labores de rescate y apoyo en 98 países. Sin embargo, el gobierno de Colombia estableció que únicamente recibiría equipos que contaran con certificación internacional.

Respuesta de México ante la situación

De acuerdo con la información expuesta, países como Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel cuentan con ese tipo de certificación.

Pese a la negativa para recibir a los rescatistas mexicanos, Sheinbaum aseguró que la situación no provocará un conflicto entre México y Colombia. La presidenta también indicó que México continuará dispuesto a brindar apoyo humanitario en la medida en que las autoridades colombianas lo soliciten.