Claudia Sheinbaum critica a Anabel Hernández por acusaciones en su libro

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Durante su conferencia matutina de este jueves 21 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la periodista Anabel Hernández como una "escritora de ciencia ficción", tras cuestionamientos sobre las acusaciones presentadas en su libro Las señoras del narco: Amar en el infierno, luego de que un tribunal ordenara publicar una réplica en apoyo a Televisa y varias actrices mencionadas en la obra.

La mandataria recordó un episodio durante la campaña presidencial de 2024, cuando Xóchitl Gálvez utilizó extractos del libro en un debate, a lo que Sheinbaum respondió en ese momento: "Ese es un libro de ciencia ficción. No es un documento, porque está lleno de mentiras".

Cuestionada sobre si los señalamientos de Hernández contra figuras del espectáculo y la política tenían sustento, Sheinbaum añadió: "Parece que es el caso... no tenía ninguna prueba para decir lo que dice. Uno puede escribir una novela policíaca, pero escribir un supuesto documento que pretende decir la verdad, no diría que es una periodista, sino una escritora de ciencia ficción."

Este comentario surge en un contexto judicial en el que el tribunal de Baja California Sur determinó, de manera unánime, que Hernández y la editorial Penguin Random House deberán incluir una carta de réplica en futuras ediciones del libro, en defensa de Televisa y las actrices involucradas, al estimar que no se aportaron pruebas suficientes sobre la existencia de un catálogo vinculado al narcotráfico.