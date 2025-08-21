Claudia Sheinbaum presentará el Plan México de producción de carne en Coahuila

Claudia Sheinbaum alista presentación del Plan México de producción nacional de carne en Coahuila

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum anunció que próximamente visitará Coahuila para presentar el Plan México, una iniciativa enfocada en fortalecer la producción nacional de carne. Este anuncio se dio tras una reunión que sostuvo con los gobernadores de Coahuila, Durango y Sonora, estados clave en el sector ganadero del país.

Sheinbaum destacó que el proyecto se encuentra en su etapa final de diseño y que su presentación oficial comenzará en estos tres estados, debido a su relevancia en la exportación de carne. Posteriormente, se incorporarán otras entidades como Chihuahua y Tamaulipas en una segunda fase.

"El Plan México es una propuesta integral para impulsar la producción de carne en el país, y estamos trabajando con las asociaciones de ganaderos para que tenga un verdadero impacto", afirmó.

En relación con la actual situación de la frontera, que permanece cerrada para la exportación en algunos puntos, Sheinbaum explicó que ya se ha avanzado en establecer criterios técnicos claros para su apertura, eliminando la discrecionalidad que existía en el pasado. Además, subrayó que todos los actores involucrados están preparados para controlar plagas como el gusano barrenador, aspecto clave para cumplir con los indicadores sanitarios.

Finalmente, Sheinbaum puntualizó que uno de los objetivos centrales del proyecto es beneficiar también al pequeño productor ganadero, buscando una distribución equitativa de los apoyos y oportunidades dentro del sector.