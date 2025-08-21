Macron y otros líderes internacionales visitarán México en encuentros diplomáticos de alto nivel

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que su homólogo francés, Emmanuel Macron, visitará el país en los próximos meses, dentro de una serie de encuentros diplomáticos de alto nivel.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que Macron llegará antes de que concluya el año, junto con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y altos funcionarios brasileños, para abordar temas cruciales de seguridad, comercio e inversión.

La mandataria señaló que las visitas forman parte de una estrategia diplomática en medio de crecientes tensiones comerciales derivadas de la política arancelaria de Estados Unidos. Destacó que la llegada de Macron y Carney se enmarca dentro de los esfuerzos para cerrar acuerdos de seguridad que fortalezcan la cooperación regional.

Además, se anticipa que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realice una visita en breve para avanzar en un acuerdo bilateral de seguridad.

El anuncio se da luego de que México lograra un aplazamiento de 90 días para evitar la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, tras una llamada entre Sheinbaum y el presidente Donald Trump.

Con la visita de Macron y otros líderes internacionales, México busca consolidar alianzas estratégicas que impulsen la inversión extranjera, la cooperación educativa, el ambiente, y la seguridad regional, en una agenda diplomática intensiva para lo que resta del año.