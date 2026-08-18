Docente jubilada interpeló a Claudia Sheinbaum en Tamaulipas

TAMAULIPAS — La mujer que interpeló a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su reciente gira de trabajo por el estado de Tamaulipas fue identificada como Laura Verónica Rojas Prieto, una docente de nivel preescolar jubilada, tras la difusión masiva en redes sociales del reclamo directo que realizó ante la comitiva ejecutiva.

El incidente ocurrió cuando la ciudadana de la tercera edad interceptó el convoy gubernamental para exigir la intervención del Poder Ejecutivo Federal en una supuesta disputa de propiedad territorial. Durante el encuentro, registrado en video por transeúntes, la mujer rechazó el saludo de la mandataria y sostuvo recriminaciones públicas sobre la falta de resolución administrativa en su caso, proporcionando únicamente datos de localización sobre el inmueble en conflicto.

Detalles del reclamo de Laura Rojas

Tras la viralización del reclamo, indagatorias realizadas por medios digitales locales revelaron desacuerdos vecinales en la zona donde reside la exprofesora. El ciudadano señalado por la manifestante, identificado como Javier Santillán, rechazó las acusaciones de despojo y anunció el inicio de acciones legales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por imputaciones falsas a su persona.

Reacciones de la comunidad

Habitantes del sector residencial manifestaron ante comunicadores locales que la disputa legal deriva de una presunta invasión de predio por parte de la propia manifestante. Asimismo, los colonos señalaron la existencia de múltiples conflictos comunitarios previos e indicaron que las diferencias patrimoniales se encuentran sujetas a revisión de las autoridades ministeriales correspondientes.