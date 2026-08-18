Revelan detalles de la detención de Joaquín Guzmán en Los Mochis

Una serie de registros audiovisuales inéditos documentó pasajes desconocidos sobre la última detención del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, ocurrida en Los Mochis, Sinaloa, reveló el periodista Héctor de Mauleón a través del diario El Universal. Las imágenes exponen diálogos directos entre el capo y las autoridades mexicanas a más de una década de la operación táctica que culminó con su posterior extradición a territorio estadounidense.

Detalles de la detención

Una de las secuencias videográficas ubica a Guzmán Loera en las instalaciones del Hotel y Suites Doux, inmueble donde las Fuerzas Armadas lo mantuvieron bajo resguardo temporal tras el operativo en la zona urbana de Sinaloa. La medida buscaba garantizar la seguridad de la custodia mientras la logística militar coordinaba el transporte aéreo hacia la capital del país.

Conversaciones durante el traslado

Un segundo fragmento audiovisual muestra al acusado en el interior del vehículo terrestre de traslado. En dicho trayecto, el detenido conversó con los elementos de custodia y aseguró no haber sufrido agresiones o malos tratos por parte de las fuerzas operativas. Durante la interacción, el sinaloense justificó sus actividades pasadas al afirmar que solo trabajaba con cultivos de marihuana y rechazó de forma explícita conductas delictivas de despojo o robo a la población.

En la misma conversación, el exlíder criminal descartó que su detención fuera a desatar olas de violencia en Sinaloa o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pública. Afirmó que dio instrucciones precisas a sus colaboradores de no agredir a los agentes policiacos en caso de un arresto, al asegurar que entendían las consecuencias de su actividad.

Guzmán Loera permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad ADX Florence, ubicado en Colorado, Estados Unidos, donde cumple una condena de cadena perpetua bajo estrictas medidas de aislamiento.