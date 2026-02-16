Marx Arriaga es despedido: Claudia Sheinbaum reafirma libros de texto gratuitos

‘Valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga’... Sheinbaum reprueba la manera en la que se le despidió

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los libros de texto gratuitos continuarán en el sistema educativo mexicano y defendió su enfoque pedagógico, al señalar que forman parte del modelo de la Nueva Escuela Mexicana impulsado en los últimos años.

Durante una conferencia, la mandataria también se refirió a la salida del funcionario educativo Marx Arriaga, cuyo caso generó debate público. La presidenta expresó que se valora su trabajo, pero cuestionó la manera en la que se le notificó su separación del cargo. Sheinbaum subrayó que el debate sobre los materiales educativos ha sido malinterpretado, pues no existe intención de eliminarlos, sino de mantenerlos y fortalecerlos mediante actualizaciones conforme evolucionen las necesidades educativas.

La mandataria afirmó que los libros actuales cumplen una función pedagógica importante al promover la participación activa del alumnado, el pensamiento crítico y el aprendizaje colectivo, en contraste con modelos tradicionales centrados únicamente en la memorización. También destacó que los contenidos incluyen temas de historia, civismo y formación social acordes con el modelo educativo vigente, lo que busca una educación más integral y vinculada con la realidad de las comunidades.

Sin embargo, aclaró que ningún material educativo es definitivo, por lo que pueden realizarse ajustes y mejoras con el tiempo, especialmente cuando docentes y especialistas proponen nuevas herramientas didácticas. Sheinbaum explicó que existió un “desencuentro” con Arriaga debido a diferencias sobre la posibilidad de realizar modificaciones o incorporar nuevos contenidos a los libros, una postura que generó tensiones dentro de la Secretaría de Educación Pública.

Según relató, maestras y maestros han solicitado guías didácticas complementarias que respeten la libertad de cátedra y faciliten la implementación del modelo educativo en el aula, así como la inclusión de temas adicionales, por ejemplo, el papel de las mujeres en la historia. La presidenta enfatizó que actualizar los materiales no significa abandonar el modelo educativo, sino fortalecerlo sobre la base ya construida y responder a las necesidades reales del sistema escolar.