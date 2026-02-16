Profeco transforma la venta de boletos en México tras caos de BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está a punto de redefinir cómo se venden boletos para conciertos y eventos masivos en México, en una respuesta directa a las quejas masivas que provocó la venta de entradas para los conciertos de BTS.

¿Qué pasó con los boletos de BTS?

La venta de entradas para los shows del grupo surcoreano registrada en Ticketmaster México se convirtió en uno de los procesos más criticados por fans —especialmente por el fandom ARMY— debido a la falta de información clara, precios que variaban y la sensación de que muchos boletos escaparon a revendedores con sobreprecios.

Este fenómeno no sólo generó frustración entre quienes intentaron conseguir boletos, sino que también motivó que Profeco abriera un procedimiento formal contra Ticketmaster por presuntas faltas a la ley.

Lineamientos que Profeco quiere imponer

El titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, adelantó que esta semana se darán a conocer nuevas reglas obligatorias para la venta y compra de boletos en conciertos y otros eventos masivos en México.

Estas son algunas de las medidas más destacadas:

- Información completa y oportuna: Lugares, fechas, horarios y artistas deben publicarse con claridad al menos 24 horas antes de la venta.

- Mapa de recinto con asientos y disponibilidad visible para los compradores.

- Precio total final por zona, incluido cualquier cargo, sin aumentos escondidos durante la compra.

- Política de devoluciones en caso de cancelaciones o modificaciones claramente especificada.

- Sin preselección obligatoria de servicios adicionales —los extras deben ser opcionales.

El objetivo es poner fin a los cargos ocultos y a las sorpresas durante la compra, que fueron señaladas por miles de fans y consumidores como prácticas injustas.

¿Hay multa a Ticketmaster?

Sí. La Profeco ya notificó a Ticketmaster sobre posibles infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, derivadas del caso BTS, y la empresa tiene plazos legales para presentar alegatos antes de que la sanción sea definitiva.

Se estima que esa multa podría ser superior a 5 millones de pesos, aunque ese monto podría ajustarse según lo que determine la autoridad.

Además, se notificó a plataformas internacionales de reventa como StubHub, Viagogo y HelloTicket, con el propósito de frenar prácticas desleales como precios inflados o especulativos.

¿Por qué este cambio es importante?

Este movimiento no sólo responde a una queja puntual, sino que abre un precedente en la regulación de conciertos y espectáculos en el país. Profeco busca que la compra de boletos sea más transparente, justa y segura para todos los consumidores, especialmente en eventos de alta demanda.